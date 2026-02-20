Domenico in rapido peggioramento
Domenico ha subito un rapido e grave peggioramento delle sue condizioni nelle ultime 12 ore. Le sue condizioni sono peggiorate in modo evidente, richiedendo un intervento medico urgente. I medici hanno riscontrato un aumento dei sintomi e una destabilizzazione generale. La situazione si aggrava di ora in ora, suscitando preoccupazione tra il personale sanitario. La famiglia resta in attesa di aggiornamenti, mentre il paziente viene monitorato attentamente.
16.20 Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore,progressivo,rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi sullo stato di Domenico, 2 anni, cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Nella riunione con i dottori, il medico legale delegato dalla famiglia,la mamma,l'azienda ospedaliera rende noto di aver proposto "una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente". E' stata iniziata la terapia del dolore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
