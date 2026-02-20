Domenico in rapido peggioramento

16.20 Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore,progressivo,rapido peggioramento. Lo rende noto l'ospedale Monaldi sullo stato di Domenico, 2 anni, cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. Nella riunione con i dottori, il medico legale delegato dalla famiglia,la mamma,l'azienda ospedaliera rende noto di aver proposto "una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente". E' stata iniziata la terapia del dolore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Il piccolo Domenico, bollettino medico: «Condizioni in rapido peggioramento» | A un bimbo di Bergamo il cuore che era per lui

Leggi anche: Bimbo trapiantato, i medici: Condizioni in rapido peggioramento

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Al Monaldi proposto lo stop delle terapie non più utili al piccolo Domenico.

Trapianto fallito al Monaldi, l'ospedale: «Le condizioni di Domenico sono in rapido peggioramento»Si è conclusa la riunione tra i medici dell'ospedale Monaldi e la famiglia e i legali del bambino ricoverato dopo il fallimento del trapianto ... msn.com

Peggioramento nella notte, il piccolo Domenico è in coma: Cervello compromessoÈ stato un confronto lungo e complesso quello che ha riunito l’Heart Team all’ospedale Ospedale Monaldi di Napoli per valutare ... internapoli.it

LE CONDIZIONI DEL PICCOLO DOMENICO SONO IN RAPIDO PEGGIORAMENTO Si è onclusa la prima riunione che ha visto l'équipe dell'Azienda Ospedaliera dei Colli interfacciarsi con il dr. Luca Scognamiglio, medico |egale delegato - facebook.com facebook

Rapido, imprevedibile e goal del pareggio. Un innesto importante per questo Napoli decimato dagli infortuni. x.com