Danneggia diversi scooter parcheggiati vicino alla questura | addosso ha diverse dosi di droga

Questa mattina, un uomo ha preso a colpi di sedia alcuni scooter parcheggiati in via Fatebenefratelli, vicino alla questura di Milano. Quando gli agenti sono arrivati, lo hanno trovato con diverse dosi di droga addosso. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Prima ha danneggiato diversi scooter parcheggiati in via Fatebenefratelli a Milano, poco lontano dalla questura. Poi quando è stato portato in questura, assieme agli amici con cui si trovava, i poliziotti gli hanno trovato addosso diversi grammi di cocaina. Un ventinovenne italiano è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì dalle volanti dell'Ufficio prevenzione generale. Il ragazzo è accusato di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato anche denunciato per danneggiamento aggravato. Lui e gli amici erano stati sorpresi attorno alle 4.30 mentre vandalizzavano alcuni motorini parcheggiati per strada.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Questura

Nella giornata di venerdì 12 dicembre, la polizia ha arrestato un 22enne sorpreso a cedere cocaina nella zona di via Ottolenghi.

Un uomo di 30 anni è stato arrestato vicino alla Stazione Centrale di Napoli dopo aver aggredito i poliziotti e danneggiato una volante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Questura

Danneggia diversi scooter parcheggiati vicino alla questura: addosso ha diverse dosi di drogaPrima ha danneggiato diversi scooter parcheggiati in via Fatebenefratelli a Milano, poco lontano dalla questura. Poi quando è stato portato in questura, assieme agli amici con cui si trovava, i ... milanotoday.it

Spinaceto, il degrado dei parcheggi Ater tra auto cannibalizzate e camper abbandonatiLa denuncia dei residenti, che vedono abbandono e sporcizia. Il IX municipio pronto a intervenire con la polizia locale nel momento in cui la proprietà farà una richiesta ufficiale ... romatoday.it

Immagini aeree di Pio Andrea Peri dei danni da mareggiate e vento, causati dal Ciclone Harry, a Mazzeo - Taormina (ME). L’intero lungomare è inutilizzabile. Piazza Salvo D'Acquisto danneggiata. Diversi lidi sono stati spazzati via. x.com

REI TV. . Diversi i danni provocati dal passaggio del ciclone Harry anche a Palermo. Auto finite in mare, barche danneggiate e affondate in diversi porticcioli della città - facebook.com facebook