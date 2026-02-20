Napoli ottima occasione di acquisto | lo United libera un giocatore a costo 0
Il Manchester United ha deciso di liberare Jadon Sancho a parametro zero, creando un’opportunità di mercato per altri club. Il giocatore, arrivato nel 2021, non ha mai dimostrato il livello sperato e ha avuto poche occasioni di gioco. La scelta del club di lasciarlo partire senza costi rappresenta un’occasione concreta per molte squadre interessate. Sancho potrebbe approdare in un nuovo campionato nei prossimi giorni, mentre il Manchester United si prepara a riorganizzare l’attacco. La sua partenza apre nuovi scenari per entrambe le parti.
Jadon Sancho è tra i giocatori per cui il Manchester United si è ipotecato nell’2021. Il risultato, però, è stato fallimentare. Nonostante gli ingenti investimenti della squadra inglese, l’attaccante è stato coinvolto in una serie di prestiti. Prima con il BVB, poi con il Chelsea ed ora con l’Aston Villa. Nonostante l’impegno impiegato nelle scorse stagioni, i risultati ottenuti dal calciatore non sono per niente paragonabili a quelli avuti nel Dortmund. In questa stagione, il venticinquenne ha trovato solo una rete ed un assist in ben 25 partite. L’esatto opposto di quanto accadeva nei suoi tempi d’oro.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: L’Inter Miami annuncia l’acquisto shock dell’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Tottenham a parametro zero
Leggi anche: Napoli, a mercato chiuso si chiude un acquisto a costo zero?Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma, le pagelle: Alisson dà subito la scossa, 7. Soulé non è al top: 5,5; Le pagelle di Napoli-Roma, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Napoli – Roma 2-2, un pareggio che sta stretto; Guerri Napoli Tennis Cup, al via la stagione europea su terra battuta.
Napoli, caso Buongiorno: la carica di Conte e della squadraSe volessimo essere un po' scontato, potresti dire che questo non è un Buongiorno. Ma sarebbe facile. Perché dietro le facili ironie c'è il momento di un calciatore ... ilmattino.it
Dall'Inghilterra: Napoli su Marcos Senesi: Manna lo vuole a parametro zeroNuova idea di mercato per il Napoli, che guarderebbe ai prossimi svincolati: Marcos Senesi sarebbe finito nel mirino di Giovanni Manna per l'estate, quando sarà prendibile a parametro zero perché in s ... msn.com
Nell’ottima prestazione di Andrea Colombo in Napoli-Roma c’è spazio anche per un divertente siparietto con @rasmus.hoejlund, immortalato dalla Haier Cam della @seriea. Tutto nasce dopo pochi minuti: il danese è lanciato verso la porta, c’è un incrocio - facebook.com facebook