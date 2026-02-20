Napoli ottima occasione di acquisto | lo United libera un giocatore a costo 0

Il Manchester United ha deciso di liberare Jadon Sancho a parametro zero, creando un’opportunità di mercato per altri club. Il giocatore, arrivato nel 2021, non ha mai dimostrato il livello sperato e ha avuto poche occasioni di gioco. La scelta del club di lasciarlo partire senza costi rappresenta un’occasione concreta per molte squadre interessate. Sancho potrebbe approdare in un nuovo campionato nei prossimi giorni, mentre il Manchester United si prepara a riorganizzare l’attacco. La sua partenza apre nuovi scenari per entrambe le parti.

Jadon Sancho è tra i giocatori per cui il Manchester United si è ipotecato nell’2021. Il risultato, però, è stato fallimentare. Nonostante gli ingenti investimenti della squadra inglese, l’attaccante è stato coinvolto in una serie di prestiti. Prima con il BVB, poi con il Chelsea ed ora con l’Aston Villa. Nonostante l’impegno impiegato nelle scorse stagioni, i risultati ottenuti dal calciatore non sono per niente paragonabili a quelli avuti nel Dortmund. In questa stagione, il venticinquenne ha trovato solo una rete ed un assist in ben 25 partite. L’esatto opposto di quanto accadeva nei suoi tempi d’oro.🔗 Leggi su Dailynews24.it

