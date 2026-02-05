Napoli a mercato chiuso si chiude un acquisto a costo zero?

Le voci di mercato dall’Inghilterra parlano di un possibile trasferimento di Raheem Sterling al Napoli. Dopo il mercato, si riaccendono le discussioni sul futuro dell’attaccante, con contatti già avviati tra le parti per valutare i dettagli di un’operazione che potrebbe avvenire a costo zero. Restano da capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

Le voci di mercato che arrivano dall’Inghilterra raccontano di un possibile asse tra Raheem Sterling e il Napoli, con contatti che sarebbero già stati avviati per capire margini e condizioni dell’operazione. Dopo la separazione dal Chelsea, l’esterno offensivo è alla ricerca di un progetto che gli permetta di tornare protagonista ad alti livelli. A rendere la pista ancora più suggestiva c’è il legame con Kevin De Bruyne, elemento che potrebbe pesare nelle scelte del giocatore. I due hanno condiviso stagioni di successo al Manchester City, costruendo un’intesa tecnica e personale rimasta solida nel tempo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli sta per chiudere un affare importante sul mercato.

NAPOLI MercatoOfferta Inviata! Si può Chiudere! Occasione Parametro Zero!

