L’Inter Miami annuncia l’acquisto shock dell’ex giocatore di Manchester United Real Madrid e Tottenham a parametro zero

16 dic 2025

L’Inter Miami ha sorpreso il mondo del calcio annunciando l’acquisto a parametro zero del talentuoso terzino sinistro Sergio Reguilon, ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Un’operazione che potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra e sulla MLS, rafforzando il settore difensivo e attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

2025-12-15 21:57:00 Breaking news: L’Inter Miami ha annunciato l’acquisto a parametro zero del terzino sinistro Sergio Reguilon. Reguilon ha rappresentato giocatori del calibro di Tottenham, Manchester United, Real Madrid e Atletico Madrid, ma è rimasto senza club da quando è stato rilasciato dagli Spurs alla fine della stagione 2024-25. Il nazionale spagnolo, 28 anni, ha firmato un accordo con i neo-campioni della Coppa MLS fino a dicembre 2027, unendosi alla superstar argentina Lionel Messi. Verrà in sostituzione diretta di Jordi Alba, che insieme all’ex stella del Barcellona Sergio Busquets ha annunciato il suo ritiro. Justcalcio.com