Il Napoli si presenta con la stessa formazione titolare, confermando Elmas nel tridente e affidando gli esterni a Politano e Spinazzola. La scelta di Antonio Conte sottolinea la fiducia nel gruppo già collaudato, con Lang riservato alla panchina. La strategia rimane fedele a quanto ha portato risultati, mantenendo un equilibrio tra continuità e solidità in vista delle prossime sfide.

Come si diceva un tempo: squadra che vince, non si cambia. E questo Napoli ha vinto la Supercoppa e poi dominato a Cremona in una partita che sulla carta era complicata. Conte si affida ai soliti noti per il match di domani (ore 12.30) contro la Lazio. Poi, quando la fatica si farà sentire, si vedrà. Non è tempo di turn-over, bisogna non perdere il treno scudetto. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Squadra in campo ieri a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, squadra in campo oggi per la ri?nitura e poi domani all’Olimpico, alle 12. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas confermato nel tridente, Politano e Spinazzola gli esterni: Conte non cambia il Napoli, Lang in panchina

Leggi anche: Conte non cambia formazione: confermati Juan Jesus, Politano e Elmas, Lang resta in panchina (Corsport)

Leggi anche: Conte non cambia il Napoli che vince e convince: Lang in campo, Politano in panchina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NEWS – Pasalic, Elmas, Mkhitaryan, Politano, Rowe, Zalewski, Bailey e la panchina Fiorentina; Elmas confermato nel tridente, Politano e Spinazzola gli esterni: Conte non cambia il Napoli, Lang in panchina; Cremonese-Napoli probabili formazioni Sky: Conte ha deciso sul tridente e rilancia Spinazzola, Nicola con un solo dubbio; Cremonese-Napoli, probabili formazioni Sky: tre ballottaggi per Conte, ecco chi è avanti.

Conte non cambia formazione: confermati Juan Jesus, Politano e Elmas, Lang resta in panchina (Corsport) - Nei tre di difesa Conte arretra Di Lorenzo che sarà schierato sulla stessa linea di Rrahmani e Juan Jesus. ilnapolista.it

Sky – La probabile formazione del Napoli. Conte cambia posizione ad Elmas - Il tecnico sceglie Politano e cambia posizione ad Elmas. mondonapoli.it