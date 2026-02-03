Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare in campo a marzo. Il Napoli aspetta con fiducia il suo rientro, dopo che il giocatore è stato fermo dallo scorso… Le sue condizioni migliorano e le speranze di rivederlo presto in azione crescono di giorno in giorno.

Arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero di Kevin De Bruyne, fermo dallo scorso ottobre dopo il serio infortunio rimediato nella sfida contro l’Inter. Il centrocampista belga, sottoposto a intervento chirurgico alla coscia destra per la lesione al bicipite femorale, ha già completato una prima fase di riabilitazione in Belgio e si avvicina ora al rientro in Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ritorno a Napoli è previsto nelle prossime settimane, momento in cui inizierà il lavoro più intenso sul campo per ritrovare condizione e ritmo partita. Il club azzurro segue con grande attenzione ogni step, consapevole dell’importanza del giocatore per la volata finale della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo

Approfondimenti su Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne si avvicina al rientro in campo, con l’obiettivo di tornare a disposizione a marzo.

Kevin De Bruyne si prepara a tornare a Castel Volturno a gennaio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

DE BRUYNE IN LACRIME DOPO IL GOL! #Napoli #calcionews24

Ultime notizie su Kevin De Bruyne

Argomenti discussi: Napoli, parla l'ex collaboratore di Conte: De Bruyne dubito lo rivedremo in campionato. Ecco la mia spiegazione agli infortuni.; De Bruyne, fissato il rientro a Napoli: ecco quando tornerà a disposizione – CdS; Verso Genoa-Napoli, Conte recupera due pedine: il punto sugli infortunati; Conte, nuovo allarme prima di Juve-Napoli: altro titolarissimo verso il forfait.

Napoli, quando torna De Bruyne dall’infortunio: le novitàOcchio alle ultime novità in merito all'infortunio di De Bruyne. Il centrocampista belga continua il suo piano di recupero dopo il ... fantamaster.it

Maradona attira De Bruyne verso Napoli, la vignetta di Omar Momani fa il giro del webE' divenuto a tutti gli effetti un calciatore del Napoli da pochi minuti, ma nelle scorse ore sono stati tantissimi i reel e le immagini sui social che hanno ritratto Kevin De Bruyne già con indosso ... ilmattino.it

Emergenza Napoli, spiragli dall’infermeria “L’emergenza totale, testimoniata ancora una volta dalle assenze di Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani, non accenna a diminuire e anzi peggiora. Verso il Genoa, - facebook.com facebook