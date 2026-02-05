Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo. Il Napoli aspetta con ansia il suo rientro, sperando di riaverlo in squadra prima della fine della stagione. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora le speranze si riaccendono, e i tifosi azzurri sognano di rivederlo presto in campo.

Il conto alla rovescia per il ritorno di Kevin De Bruyne è ufficialmente iniziato, anche se servirà ancora pazienza prima di rivederlo nuovamente protagonista con la maglia del Napoli. Dopo mesi difficili e una lunga assenza dai campi, il peggio sembra ormai superato per il campione belga, fermo dallo scorso 25 ottobre a causa di un grave problema muscolare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il percorso di recupero sta procedendo positivamente, anche se i tempi restano ancora da rispettare con cautela. “De Bruyne potrebbe anche lui rimettersi a disposizione di Conte alla fine di marzo, dopo essere sparito dai radar il 25 ottobre per una gravissima lesione muscolare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne verso il rientro: il Napoli spera di riaverlo a fine marzo

Approfondimenti su DeBruyne Napoli

Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare in campo a marzo.

Cristian Chivu spera di poter contare su Bonny per le prossime partite di gennaio, dopo l’infortunio subito dall’attaccante francese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Kevin De Bruyne bisa saja meninggalkan Napoli #seriea #debruyne

Ultime notizie su DeBruyne Napoli

Argomenti discussi: Fantacalcio Napoli, De Bruyne verso il rientro: ecco quando tornerà in campo; Rientro De Bruyne, in programma il ritorno a Napoli: la tabella di marcia; De Bruyne, fissato il rientro a Napoli: ecco quando tornerà a disposizione – CdS; Verso Genoa-Napoli, Conte recupera due pedine: il punto sugli infortunati.

De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzoForzAzzurri.net - De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo Arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero di Kevin De Bruyne, fermo dallo scorso ... forzazzurri.net

KISS KISS - De Bruyne verso il ritorno a Napoli. Neres, prima ipotesi sul rientroLa redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso la trasmissione Radio Goal, ha fatto il punto sui rientri, soffermandosi sui calciatori che via via dovrebbero lasciare l'infermeria e tornare a disposizio ... msn.com