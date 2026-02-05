De Bruyne verso il rientro | il Napoli spera di riaverlo a fine marzo
Kevin De Bruyne potrebbe tornare in campo a fine marzo. Il Napoli aspetta con ansia il suo rientro, sperando di riaverlo in squadra prima della fine della stagione. La sua assenza si è fatta sentire, ma ora le speranze si riaccendono, e i tifosi azzurri sognano di rivederlo presto in campo.
Il conto alla rovescia per il ritorno di Kevin De Bruyne è ufficialmente iniziato, anche se servirà ancora pazienza prima di rivederlo nuovamente protagonista con la maglia del Napoli. Dopo mesi difficili e una lunga assenza dai campi, il peggio sembra ormai superato per il campione belga, fermo dallo scorso 25 ottobre a causa di un grave problema muscolare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il percorso di recupero sta procedendo positivamente, anche se i tempi restano ancora da rispettare con cautela. “De Bruyne potrebbe anche lui rimettersi a disposizione di Conte alla fine di marzo, dopo essere sparito dai radar il 25 ottobre per una gravissima lesione muscolare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su DeBruyne Napoli
De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo
Arrivano segnali incoraggianti sul recupero di Kevin De Bruyne, che dovrebbe tornare in campo a marzo.
Infortunio Bonny, il rientro si avvicina: Chivu spera di riaverlo per questa partita
Cristian Chivu spera di poter contare su Bonny per le prossime partite di gennaio, dopo l’infortunio subito dall’attaccante francese.
Kevin De Bruyne bisa saja meninggalkan Napoli #seriea #debruyne
Ultime notizie su DeBruyne Napoli
Argomenti discussi: Fantacalcio Napoli, De Bruyne verso il rientro: ecco quando tornerà in campo; Rientro De Bruyne, in programma il ritorno a Napoli: la tabella di marcia; De Bruyne, fissato il rientro a Napoli: ecco quando tornerà a disposizione – CdS; Verso Genoa-Napoli, Conte recupera due pedine: il punto sugli infortunati.
De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzoForzAzzurri.net - De Bruyne verso il rientro: il Napoli lo aspetta per marzo Arrivano segnali incoraggianti sul percorso di recupero di Kevin De Bruyne, fermo dallo scorso ... forzazzurri.net
KISS KISS - De Bruyne verso il ritorno a Napoli. Neres, prima ipotesi sul rientroLa redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso la trasmissione Radio Goal, ha fatto il punto sui rientri, soffermandosi sui calciatori che via via dovrebbero lasciare l'infermeria e tornare a disposizio ... msn.com
https://www.terranostranews.it/2026/02/03/napoli-de-bruyne-verso-il-rientro-in-campo-tra-circa-venti-giorni/ facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.