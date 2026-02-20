Aggiornamento dal Monaldi | Le condizioni del bambino sono in rapido peggioramento

Al Monaldi, le condizioni del bambino sono peggiorate rapidamente, secondo quanto riferito dall’ospedale. La prima riunione tra l’équipe medica, il dottor Luca Scognamiglio, medico legale incaricato dalla famiglia, e la madre del piccolo si è appena conclusa. Durante l’incontro, sono state discusse le prossime strategie di cura e le possibili decisioni da prendere. La situazione clinica del bambino resta sotto stretta osservazione.

Si è conclusa la prima riunione che ha visto l'équipe dell'azienda ospedaliera dei Colli interfacciarsi con il dottor Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e con la madre del piccolo paziente, nell'ambito del percorso di pianificazione condivisa delle cure (Pcc). L'azienda ha proposto una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente, sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025. Un percorso, dunque, finalizzato a scongiurare il rischio di accanimento terapeutico", scrive in una nota l'Azienda Ospedaliera dei Colli.

