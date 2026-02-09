Controlli congiunti di Polizia Locale e Carabinieri scoperte attività commerciali abusive e irregolarità nelle autorimesse

Durante il fine settimana, agenti della Polizia Locale e Carabinieri hanno effettuato controlli congiunti in città. Hanno scoperto attività commerciali abusive e irregolarità nelle autorimesse. Diverse attività sono state chiuse sul posto, e sanzioni sono state elevate a chi lavorava senza permesso. Le forze dell’ordine continueranno a vigilare per garantire rispetto delle regole.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale ha intensificato le attività di contrasto all’abusivismo commerciale con una serie di servizi mirati condotti in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Nel territorio della III Municipalità, gli agenti dell’unità operativa Stella e i carabinieri del NAS e della stazione Stella sono intervenuti nelle aree di via delle Pigne e piazza Cavour, dove è stata individuata un’attività di somministrazione abusiva, svolta all’interno di un locale interrato adibito a deposito. Al responsabile è stata intimata l’immediata cessazione dell’attività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

