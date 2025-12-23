Scommesse clandestine Un grosso giro scoperto a Salerno
I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno portato a termine un'importante operazione di sequestro patrimoniale nei confronti di D. C., un imprenditore attivo nel settore delle scommesse e dei servizi correlati L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Giro di scommesse clandestine, sequestrati beni per 8 milioni - Beni per circa 8 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri all'imprenditore Domenico Chiavazzo, ritenuto al vertice di un'associazione a delinquere finalizzata ad una serie di reati in ma
Giro clandestino di scommesse a Salerno - Sequestrati a imprenditore 8 milioni di euro, sarebbe al vertice di una organizzazione responsabile anche di autoriciclaggio
Inchiesta scommesse clandestine nata dal caso Fagioli: tra i 16 indagati spunta anche un carabiniere - Nell'inchiesta sulle scommesse clandestine che ha coinvolto anche Nicolò Fagioli — allora alla Juventus e oggi alla Fiorentina — emerge un nuovo dettaglio: tra i 16
Nuovo sequestro nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse clandestine a Salerno: sotto chiave altri beni, per un milione di euro, riconducibili a uno degli imprenditori arrestati
Giro di scommesse clandestine, sequestrati beni per 8 milioni. Imprenditore già ai domiciliari, sigilli anche ad uno yacht
