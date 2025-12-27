Basket giovanile, da oggi si sfidano i campioni del futuro. Il torneo Ravaglia al via in memoria di Chicco.

Smaltiti cenoni e pranzi di Natale, si torna a fare rimbalzare il pallone sul parquet. La 18esima edizione del torneo Chicco Ravaglia alza oggi la sua prima palla, alle 9:30, con la sfida tra i padroni di casa, nonché società organizzatrice, dell’ International Imola e i tedeschi del Bonn Rhondorf. Sarà la prima di una serie di sei partite che animeranno la palestra Ravaglia (via Kolbe) nella giornata inaugurale del torneo di basket riservato alla categoria Under 14 che ricorda la figura indimenticabile del cestista imolese Enrico Ravaglia, Chicco per tutti gli amici e quelli che gli hanno sempre voluto bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

