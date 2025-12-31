Il torneo Chicco Ravaglia ora parla lituano L’emozione di Vilnius Olimpia ko in volata

Il torneo Chicco Ravaglia, organizzato dallo Skm Vilnius, ha visto la sua diciottesima edizione con una finale combattuta contro Olimpia Milano, conclusa sull’81-79. Al debutto nella manifestazione, la squadra lituana ha conquistato il titolo, offrendo un incontro ricco di tensione e emozioni fino all’ultimo secondo. La competizione si è svolta nella palestra Ravaglia, coinvolgendo numerosi spettatori e confermando il prestigio di questa tradizione sportiva.

Il torneo Chicco Ravaglia porta la firma dello Skm Vilnius. La formazione lituana, al debutto nella manifestazione, porta a casa la diciottesima edizione del torneo dopo un'elettrizzante finale contro l' Olimpia Milano, chiusa sull'81-79 e risolta soltanto negli ultimi secondi, regalando pathos ed emozione fino alla sirena ai tantissimi spettatori assiepati sulle tribune della palestra Ravaglia. Oltre al trofeo targato Easy Car, molti riconoscimenti individuali per la squadra di Vilnius (premiata dal sindaco Marco Panieri e da Bob Ravaglia) che ha visto tre suoi rappresentanti nel miglior quintetto della manifestazione, ovvero Jurgis Valunta, Vytautas Bagdonas e Herkus Pakamanis, assieme a Federico Chiapparini di Milano e Elijah Edosomwan del Bonn Rhondorf.

The Chicco Ravaglia tournament now speaks Lithuanian. The excitement of Vilnius, Olimpia loses in the sprint. - Orange Bassano finished seventh, Prague eighth, organizers International took ninth, Fortitudo ... sport.quotidiano.net

