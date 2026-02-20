Muteking il guerriero sui pattini a rotelle

Muteking, il personaggio che pattina sui pattini a rotelle, è stato protagonista di un anime giapponese molto amato negli anni Ottanta. La serie, trasmessa tra il 1980 e il 1981, è stata creata dalla Tatsunoko Production, nota anche per serie come Kyashan e Yattaman. Muteking si distingue per il suo stile vivace e le scene d’azione rapide. La serie ha conquistato un pubblico di giovani appassionati e ancora oggi suscita nostalgia tra i fan dell’animazione giapponese di quegli anni. La storia continua a essere ricordata per il suo tono energico.

di Alessandro Spagnuolo Muteking (???????????, Tondemo Senshi Muteking) – è un' anime* giapponese cult trasmesso dal 1980 al 1981, frutto della celebre Tatsunoko Production (??????, Tatsunoko Puro), famosa per Kyashan, Hurricane Polymar, Yattaman, Judo Boy, Tekkaman e tanti altri. Ideato da Tatsuo Yoshida (????, Yoshida Tatsuo, scomparso il 5 settembre 1977) e diretto da Seitar? Hara (????, Hara Seitar?), è una commedia fantascientifica che fonde spunti comici a una trama di fantascienza quasi parodistica. La serie, ambientata a San Francisco, fa affidamento sul contrasto tra scenografie "americane" (palme, auto da polizia anni '70) e il design ipercromatico tipico della casa di produzione.