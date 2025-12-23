Durante il periodo natalizio, molte tradizioni si consolidano come momenti di condivisione e famiglia. In questa rubrica, esploriamo programmi televisivi che riscoprono valori autentici, come

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Un Natale sui pattini - Tv8) È proprio di ieri la notizia secondo cui purtroppo sempre meno figli sentono l’esigenza di incontrare i genitori per le Feste. Ultima moda (o deriva) di una società senza chiari punti di riferimento dove l’eccentricità viene imposta come regola. Ma è proprio così? Significativo in tal senso l’ascolto della commedia romantica “Un Natale sui pattini” in onda sabato pomeriggio su Tv8: 4.4% di share con punte di 500mila settatori e del 5% di share che confermano le ottime performance del ciclo “Appuntamento con l’amore Christmas”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Un Natale sui pattini, le tradizioni festive battono il "woke"

