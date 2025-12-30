san silvestro in piazza in teatro o sui pattini

A Montemurlo, il Capodanno si presenta con diverse opzioni per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Tra feste in piazza e spettacoli teatrali, ogni visitatore può trovare l’occasione più adatta alle proprie preferenze. Che si preferisca un brindisi tradizionale o un evento culturale, la città offre alternative tranquille e coinvolgenti per salutare il 2023 e accogliere il 2024.

Brindisi in piazza o a teatro? A Montemurlo c’è solo l’imbarazzo della scelta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) il Comune di Montemurlo, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone lo spettacolo "Il peggio dell’anno" con Gianmaria Vassallo. L’appuntamento è per il 31 dicembre dalle 22.30 e lo spettacolo è fuori abbonamento. Vassallo è un poliedrico artista noto come attore comico e cantautore che si è imposto riproponendo in chiave moderna il repertorio del cantastorie Odoardo Spadaro a cui ha dedicato il musical "Il mio nome è Spadaro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

