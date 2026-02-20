Musica Umbria che Spacca a suon di sold out

L’Umbria che Spacca ha registrato il tutto esaurito per la sua tredicesima edizione, in programma dal 24 al 28 giugno. La manifestazione, dedicata alla musica regionale, attira ogni anno migliaia di spettatori e appassionati. Quest’anno, i biglietti sono stati venduti in anticipo, segno di grande interesse. Il festival si svolgerà in diverse location della regione, coinvolgendo artisti locali e nazionali. La città si prepara a vivere cinque giornate di musica e festa.

Tutto venduto per Tony Pitoni, Litfiba verso il pieno. E poi c'è Salmo Si avvicina a grandi passi la 13esima edizione dell'Umbria che Spacca, in programma dal 24 al 28 giugno, a suon di sold out. Come per il concerto di Tony Pitony (25 giugno) e il quasi tutto esaurito raggiunto pure per il grande ritorno dei Litfiba (27 giugno, pochi i biglietti ancora disponibili in prevendita). A impreziosire ulteriormente il cartellone, l'annuncio del concerto di Salmo. Il leggendario volto mascherato del rap italiano è così pronto a riprendersi anche il palco di Umbria che Spacca per i dieci anni di Hellvisback.