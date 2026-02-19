Musica all' Umbria che Spacca torna Salmo
Salmo torna all’Umbria che Spacca, causa grande attesa tra i fan, e questa volta si esibirà sul main stage dei giardini del Frontone. La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più attesi dell’evento, attirando molti spettatori già pronti ad ascoltare i suoi successi dal vivo. La sua presenza rafforza il cartellone musicale, che comprende anche altri artisti di rilievo. Le giornate di questa edizione si fanno sempre più interessanti, con un pubblico che si prepara a vivere un’esperienza musicale intensa.
Giornata di annunci per l'Umbria che Spacca. Il main stage dei giardini del Frontone si arricchisce di un alto grosso calibro della musica italiana. Dieci anni dopo, in concomitanza con l'anniversario del disco, Hellvisback, che lo ha consacrato e che in questi giorni è in uscita in versione aggiornata con due nuovi brani (disponibile sulle piattaforme dal 9 aprile), a Perugia torna Salmo, uno dei big del rap italiano. In occasione dei dieci anni del disco, Salmo propone Hellvis nella versione platinum con due brani che si aggiungono alle 13 tracce originarie e due inediti PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
L’Umbria che Spacca 2026, il nuovo annuncio: Tony Pitony a PerugiaL’Umbria che Spacca 2026 annuncia l’arrivo di Tony Pitony a Perugia, giovedì 25 giugno.
"Inaudito", ai musei nazionali dell'Umbria torna l'appuntamento con la musica della Fondazione CucinelliNel 2026, i Musei nazionali dell'Umbria continuano a collaborare con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, proseguendo l'iniziativa “Inaudito”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Concerto di Pasqua di Rai 1 nel Duomo di Orvieto. Rustioni dirige l’Orchestra del Maggio Fiorentino; Poke stories (Rai 5) incontra il jazz; Con le Poke Stories Rai torna a Umbria Jazz; L’armonia degli scarti: in Umbria la musica che nasce dai rifiuti.
Musica, all'Umbria che Spacca torna SalmoA dieci anni dal suo album manifesto e dalla sua prima partecipazione, il rapper ancora protagonista ... perugiatoday.it
Torna L’Umbria che spacca: Perugia si muove a ritmo di musicaPerugia, 26 giugno 2025 – Cinque lunghissimi giorni, dall’alba a notte fonda, con oltre 50 eventi e otto palchi che attraversano l’acropoli, in una festa della musica e della cultura contemporanea. lanazione.it
La grande musica accende il Teatro Morlacchi per Umbria Jazz 2026 #umbriajazz #perugia @UmbriaJazz_OFC x.com
GIOVEDI 19 FEBBRAIO PARTE DA ORVIETO IL TOUR IN UMBRIA DELL’ORCHESTRA RICICLATA Parte da #Orvieto, giovedi 19 febbraio alle 21, il tour in Umbria dell'Orquesta Reciclada, il gruppo musicale di Cateura (Paraguay) nato nel 2012 su idea del facebook