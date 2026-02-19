Musica all' Umbria che Spacca torna Salmo

Salmo torna all’Umbria che Spacca, causa grande attesa tra i fan, e questa volta si esibirà sul main stage dei giardini del Frontone. La sua partecipazione rappresenta uno dei momenti più attesi dell’evento, attirando molti spettatori già pronti ad ascoltare i suoi successi dal vivo. La sua presenza rafforza il cartellone musicale, che comprende anche altri artisti di rilievo. Le giornate di questa edizione si fanno sempre più interessanti, con un pubblico che si prepara a vivere un’esperienza musicale intensa.

Giornata di annunci per l'Umbria che Spacca. Il main stage dei giardini del Frontone si arricchisce di un alto grosso calibro della musica italiana. Dieci anni dopo, in concomitanza con l'anniversario del disco, Hellvisback, che lo ha consacrato e che in questi giorni è in uscita in versione aggiornata con due nuovi brani (disponibile sulle piattaforme dal 9 aprile), a Perugia torna Salmo, uno dei big del rap italiano. In occasione dei dieci anni del disco, Salmo propone Hellvis nella versione platinum con due brani che si aggiungono alle 13 tracce originarie e due inediti

