L’Umbria che Spacca 2026 il nuovo annuncio | Tony Pitony a Perugia

L’Umbria che Spacca 2026 annuncia l’arrivo di Tony Pitony a Perugia, giovedì 25 giugno. Sul palco dei Giardini del Frontone, il giovane artista si presenta con il suo stile innovativo e coinvolgente, rappresentando una nuova voce nel panorama musicale italiano. L’evento promuove la scena culturale regionale, offrendo un’occasione di incontro tra pubblico e artisti in un contesto all’aperto e autentico.

L'Umbria che Spacca 2026, il nuovo annuncio. Sul palco del main stage dei Giardini del Frontone a Perugia, giovedì 25 giugno 2026, arriverà Tony Pitony, il fenomeno che sta sfidando i confini tradizionali della musica e che con la sua verve dissacrante sta facendo sold out in tutta Italia.

