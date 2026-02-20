Musica in lutto è morto il chitarrista e cantante anconetano Matteo Agostinelli | era il leader degli Yuppie Flu

Il cantante e chitarrista si è spento a 53 anni nella sua casa di Bologna. Fondatore della Homesleep Music, con la sua band aveva portato l’indie italiano fino alla Rough Trade di Londra. Era originario di Ancona ANCONA - L’indie rock italiano perde uno dei suoi protagonisti. È morto a 53 anni Matteo Agostinelli, cantante e chitarrista degli Yuppie Flu. Si è spento nella sua casa di Bologna, dove viveva da tempo con la famiglia. Un malore improvviso e inaspettato lo ha portato via. Originario di Ancona come la band, Agostinelli aveva scelto la città emiliana come luogo in cui vivere e creare. A ricordarlo sono stati gli stessi Yuppie Flu con un messaggio carico di emozione: “Questa è veramente difficile da affrontare.🔗 Leggi su Anconatoday.it

