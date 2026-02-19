È morto Matteo Agostinelli degli Yuppie Flu

Matteo Agostinelli, musicista e fondatore degli Yuppie Flu, è morto improvvisamente a Bologna all’età di 48 anni. La causa della sua scomparsa non è ancora stata ufficialmente comunicata. Agostinelli aveva contribuito a definire il suono dell’indie rock italiano, portando innovazione e originalità nel panorama musicale. La sua morte ha colpito fan e colleghi, molti dei quali ricordano il suo entusiasmo e talento sul palco. La notizia si diffonde tra amici e appassionati, lasciando un vuoto nel mondo della musica indipendente.

