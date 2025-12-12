Muraglia | comitati all’attacco Dieci domande sul nuovo ospedale | E dov’è il piano della viabilità?

Il dibattito sul nuovo ospedale di Pesaro si intensifica con i comitati che sollevano diverse criticità. Tra le questioni più discusse spiccano le preoccupazioni sulla viabilità e sulla gestione del progetto. La discussione si inserisce in un contesto più ampio, evidenziando le tensioni tra diverse parti e la necessità di affrontare l’opera con trasparenza e concertazione.

"Un progetto così importante come quello del nuovo ospedale di Pesaro non può essere affrontato come una schermaglia politica tra tifoserie". Così i comitati cittadini "Muraglia affoga" e "No ospedale a Muraglia" intervengono con una lettera nel dibattito che si è aperto sul tema nei giorni scorsi tra le liste civiche del Comune di Pesaro che denunciavano ritardi nei lavori e l’assessore regionale, Francesco Baldelli che invece ha rimandato le accuse al mittente. "La scelta del sito di un ospedale di 204 milioni di euro – scrivono i comitati in una nota – è una decisione che inciderà per decenni sulla salute pubblica, sulla mobilità urbana, sull’ambiente e sulle finanze dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muraglia: comitati all’attacco. Dieci domande sul nuovo ospedale: "E dov’è il piano della viabilità?"

