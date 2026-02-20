muore in casa a 50 anni per le esalazioni di monossido di carbonio

Un uomo di 50 anni è morto questa mattina a San Michele di Moriano, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. La tragedia si è verificata in via della Chiesa, dove i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo all’interno della propria casa. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che sembra essere legato a un malfunzionamento del sistema di riscaldamento. La famiglia ha riferito di aver notato odori strani prima del ritrovamento del corpo. La scena resta sotto sequestro per gli accertamenti.

LUCCA – Tragedia nella prima mattinata di oggi (20 febbraio) a San Michele di Moriano, dove un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via della Chiesa. L’allarme è scattato intorno alle 9, mettendo in moto la macchina dei soccorsi che è giunta sul posto con una rapidità estrema. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il sospetto che aleggia tra le mura della casa, e che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di massima sicurezza, è quello di un’esalazione killer. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il decesso possa essere stato causato dal monossido di carbonio, il “nemico invisibile” che non lascia scampo se sprigionato da una stufa malfunzionante o da una caldaia difettosa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

