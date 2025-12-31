Monossido carboniobimbo muore a 3 anni

Un bambino di tre anni è deceduto a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’incidente ha coinvolto anche altri membri della famiglia, rimasti intossicati. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, evidenziando l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili tragedie domestiche.

22.50 Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Si tratta di una donna di origini pakistane di 30 anni e i suoi due figli di 5 e 3 anni. La madre e il bambino più grande sono stati trasportati in codice giallo all' ospedale Poliambulanza di Brescia. Per il figlio più piccolo,invece, non c'è stato nulla da fare,nonostante i tentativi di rianimazione.Dai primi accertamenti,la causa dell'intossicazione sarebbe il malfunzionamento di una stufa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

