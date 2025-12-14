Monossido di carbonio killer muore nella sua casa | a dare l’allarme la figlia

Un tragico incidente si è verificato ad Arquà Polesine, in provincia di Rovigo, dove un uomo è deceduto a causa di una fuga di monossido di carbonio nella propria abitazione. La scoperta è stata fatta dalla figlia, che ha subito allertato i soccorsi. L’incidente sottolinea i rischi legati alle emissioni di gas tossici domestici.

Arquà Polesine (Rovigo), 13 dicembre 2025 – E’ morto per una fuga di monossido di carbonio. E’ successo oggi ad Arquà Polesine (Rovigo). La vittima aveva 80 anni. A dare l’allarme è stata la figlia che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con il padre. Da qui l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti insieme al 118 per l'attivazione dei sensori di monossido di carbonio ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, che era da solo in casa. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali sugli impianti di riscaldamento e messo in sicurezza i locali. Ilrestodelcarlino.it Monossido di carbonio killer, muore nella sua casa: a dare l’allarme la figlia - A dare l’allarme è stata la figlia che da diverse ore non riusciva a mettersi in contatto con il padre. ilrestodelcarlino.it

