Tour abusivo al prezzo di 140 dollari | multa e mezzo sequestrato

Firenzetoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Effettuava tour turistici con un ‘caddy’ senza nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento comunale in vigore dal 15 ottobre scorso. È stato sorpreso dalla Polizia Municipale in lungarno della Zecca Vecchia ieri mattina, veenrdì 28 novembre, intorno alle 10. A bordo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

