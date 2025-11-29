Tour abusivo al prezzo di 140 dollari | multa e mezzo sequestrato
Effettuava tour turistici con un ‘caddy’ senza nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento comunale in vigore dal 15 ottobre scorso. È stato sorpreso dalla Polizia Municipale in lungarno della Zecca Vecchia ieri mattina, veenrdì 28 novembre, intorno alle 10. A bordo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
