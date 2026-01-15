Faceva l' autista abusivo con un minivan | multa patente ritirata e mezzo sequestrato

Da agrigentonotizie.it 15 gen 2026

Durante un'operazione di controllo nella periferia di Agrigento, la polizia locale ha fermato un minivan impiegato come autista abusivo per il trasporto di pendolari. Il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata e sono state elevate sanzioni amministrative. Questo intervento sottolinea l’importanza della vigilanza per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel settore del trasporto.

Un minivan utilizzato per accompagnare pendolari è stato fermato dalla polizia locale di Agrigento durante un’operazione di vigilanza nella zona periferica della città. Così è stata scoperta un’attività di trasporto svolta senza le necessarie autorizzazioni con conseguenze immediate per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

