Faceva l' autista abusivo con un minivan | multa patente ritirata e mezzo sequestrato

Durante un'operazione di controllo nella periferia di Agrigento, la polizia locale ha fermato un minivan impiegato come autista abusivo per il trasporto di pendolari. Il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata e sono state elevate sanzioni amministrative. Questo intervento sottolinea l’importanza della vigilanza per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel settore del trasporto.

