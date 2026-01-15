Faceva l' autista abusivo con un minivan | multa patente ritirata e mezzo sequestrato
Durante un'operazione di controllo nella periferia di Agrigento, la polizia locale ha fermato un minivan impiegato come autista abusivo per il trasporto di pendolari. Il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata e sono state elevate sanzioni amministrative. Questo intervento sottolinea l’importanza della vigilanza per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nel settore del trasporto.
Un minivan utilizzato per accompagnare pendolari è stato fermato dalla polizia locale di Agrigento durante un’operazione di vigilanza nella zona periferica della città. Così è stata scoperta un’attività di trasporto svolta senza le necessarie autorizzazioni con conseguenze immediate per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
