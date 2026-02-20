Mostro di Modena Tutte le piste nelle carte Complotti indagati e criminalità organizzata

Il Mostro di Modena, collegato a un tentato omicidio negli anni Novanta, ha riacceso l’attenzione sulle sue attività. L’uomo, originario della Calabria, era stato fermato inizialmente per aver sparato a una prostituta, ma le indagini furono subito archiviate per mancanza di prove. Ora, le autorità stanno analizzando nuove piste, che includono possibili legami con la criminalità organizzata e complotti. Le indagini continuano, e si cerca di chiarire se l’uomo abbia avuto collegamenti con altri reati.

Era stato fermato nei primi anni Novanta per tentato omicidio di una delle prostitute modenesi. La posizione del 'calabrese', però, era stata poco dopo archiviata: non vi erano elementi per supportare l'accusa. Quello era il primo di una lunga serie di indagati, negli anni a seguire, per gli omicidi delle lucciole, ovvero per il caso del 'mostro di Modena'. Erano i primi anni Novanta quando un secondo indagato, il 68enne malato psichiatrico ritenuto dalla difesa della famiglia di Anna Maria Palermo un possibile sospettato su cui fare nuovi accertamenti, in un'intercettazione parlava del 'calabrese'.