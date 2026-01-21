Furti nelle palestre spariti dagli spogliatoi sei telefoni e carte di credito | Anche lo sport in balìa della criminalità

Recenti episodi di furto nelle palestre, come quello avvenuto alla palestra Campanini di Piazzale Sicilia, evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza degli utenti. Telefoni e carte di credito sono stati sottratti dagli spogliatoi, lasciando i frequentatori vulnerabili anche durante il tempo dedicato all’attività fisica. Questi eventi sottolineano l’importanza di adottare misure di tutela e vigilanza per garantire un ambiente sicuro per tutti gli sportivi.

