In questo articolo, esploreremo i fatti e le teorie che circondano il caso del Mostro di Firenze, uno dei misteri più discussi della cronaca italiana degli anni ’70 e ’80. Analizzeremo i principali elementi delle indagini e le ipotesi più diffuse, offrendo uno sguardo obiettivo su una vicenda che ha segnato la storia criminale del paese.

Si intitola “ Il Mostro di Firenze - Una storia italiana ” l’ultimo - di tantissimi - volumi sugli omicidi che tra gli anni ’70 e gli anni ’80 terrorizzarono la campagna fiorentina. Il libro è scritto dai podcaster Jacopo Pezzan e Giacomo Brunoro, autori di True Crime Diaries e di diversi libri sui cold case, dal delitto di Perugia alla Mala del Brenta. Questo nuovo libro sul Mostro di Firenze giunge casualmente all’indomani dell’uscita della serie Netflix e prende in esame l’intera vicenda, a partire dalla vittimologia, ciò che è accaduto in termini di indagini e processi, ma anche l’intero apparato delle interpretazioni più disparate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Tra verità giudiziaria e complotti, vi sveliamo tutti i retroscena sul Mostro di Firenze"

Tutti vogliono la Tang Jacket: vi sveliamo il primo capo virale del 2026 e perché tutti lo voglionoNel 2026, la Tang Jacket si afferma come il primo capo virale dell’anno.

Leggi anche: “Io dico tutti i nomi della squadra della morte tanto ho 90 anni: anche se mi vogliono ammazzare son pronta”: un’ex suora mostra a Fedez un documento inedito sul Mostro di Firenze

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il caso Garlasco: tra verità giudiziaria e narrazione mediatica. Incontro con Barbara Fabbroni a Castiglion Fiorentino; Giulio Regeni, dieci anni dopo: il film verità per chiedere giustizia; Tra verità giudiziaria e complotti, vi sveliamo tutti i retroscena sul Mostro di Firenze; Strage di Cutro: ONG e familiari chiedono verità e giustizia.

Corona contro Mediaset e Signorini: Ormai è guerra, racconterò tutta la veritàOrmai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite ... iltempo.it

Verità e giustizia per Giuseppe Alfano, l'appello della figliaA 33 anni dall'omicidio, istituire di nuovo comitato di inchiesta Roma, 21 gen. (askanews) - Io chiedo verità e credo soprattutto giustizia, chiedo che emerga in maniera definitiva e senza ombre, n ... msn.com

L’ex componente del collegio del Garante per i dati personali: «Se passa il principio che processi di ricerca mediatica e giudiziaria della verità, prima ancora di qualsivoglia accertamento, sono in grado di produrre questo genere di conseguenze su delle Autor - facebook.com facebook

#NEWS - Dopo quasi trent’anni c’è una verità giudiziaria per uno dei più noti cold case italiani. Per l’ #omicidio di #NadaCella, la Corte d’Assise di #Genova ha condannato #AnnaLuciaCecere, ex insegnante, a 24 anni di carcere. La giovane segretaria fu uc x.com