Mostra Immagina una gioia di Raffaele Santillo

Sabato 21 febbraio ci sarà l’inaugurazione della nuova mostra dal titolo “Immagina una gioia”, la personale di Raffaele Santillo nella galleria Ceravento. Protagonista una pittura dell'attesa, tra gesti semplici e quotidianità. Una gioia quieta, condivisa, che non ha bisogno di essere spiegata. In un momento in cui tutto sembra correre o pesare troppo, queste opere aprono uno spazio diverso: più lento, più caldo, più umano. Uno spazio in cui è ancora possibile stare bene, senza chiedere scusa. L’evento inaugurale si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17:00, alla presenza dell’artista. La mostra sarà poi visitabile dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato su appuntamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

