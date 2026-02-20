Mostra Immagina una gioia di Raffaele Santillo
Sabato 21 febbraio, la galleria Ceravento apre le porte alla mostra “Immagina una gioia” di Raffaele Santillo, causando grande interesse tra gli appassionati d’arte. L’artista presenta una serie di opere che riflettono la sua interpretazione della felicità, utilizzando colori vivaci e forme astratte. La mostra offre l’opportunità di scoprire come Santillo trasmette emozioni attraverso i suoi quadri, invitando i visitatori a esplorare il suo mondo creativo. L’inaugurazione attira visitatori da tutta la città, pronti a immergersi nelle sue opere.
Sabato 21 febbraio ci sarà l’inaugurazione della nuova mostra dal titolo “Immagina una gioia”, la personale di Raffaele Santillo nella galleria Ceravento. Protagonista una pittura dell'attesa, tra gesti semplici e quotidianità. Una gioia quieta, condivisa, che non ha bisogno di essere spiegata. In un momento in cui tutto sembra correre o pesare troppo, queste opere aprono uno spazio diverso: più lento, più caldo, più umano. Uno spazio in cui è ancora possibile stare bene, senza chiedere scusa. L’evento inaugurale si terrà sabato 21 febbraio alle ore 17:00, alla presenza dell’artista. La mostra sarà poi visitabile dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato su appuntamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Frosinone, mostra "Caratteri" di Enrico Manera, Germana Brizio e Cleonice Gioia
Leggi anche: "Una piazza verde per giovani", un progetto partecipativo re-immagina il giardino del Polo Toti (VIDEO)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 'Immagina una gioia', a Pescara la mostra personale di Santillo; Raffaele Santillo – Immagina una gioia; Immagina una gioia, a Pescara la mostra personale di Raffaele Santillo; La statua di Minerva torna nella ‘sua’ Arezzo per una mostra.
'Immagina una gioia', a Pescara la mostra personale di SantilloUna gioia quieta, condivisa, che non ha bisogno di essere spiegata. In un momento in cui tutto sembra correre o pesare troppo, queste opere aprono uno spazio diverso: più lento, più caldo, più umano. ansa.it
Immagina una gioia – Raffaele Santillo Ceravento, Corso Vittorio Emanuele II, 161, Pescara Dal 21 febbraio al 10 aprile 2026 Orari: mar-ven 15–19 | sab su appuntamento Una ventina di dipinti recenti che raccontano attimi di gioia e serenità, con u - facebook.com facebook