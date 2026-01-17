Una piazza verde per giovani un progetto partecipativo re-immagina il giardino del Polo Toti VIDEO

È terminato oggi RE-GARDEN, progetto di rigenerazione urbana promosso da UGorà - Urban Gardening Ora APS. Il percorso ha coinvolto giovani under 35 e associazioni di San Giusto, contribuendo a ripensare e valorizzare il giardino del Polo Toti. Questa iniziativa ha rappresentato un’occasione di partecipazione e collaborazione per migliorare lo spazio pubblico dedicato ai giovani nel quartiere.

Si è concluso oggi RE-GARDEN, progetto di rigenerazione urbana promosso da UGorà - Urban Gardening Ora APS, che ha coinvolto giovani under 35 e associazioni del quartiere di San Giusto in un percorso partecipativo per riconfigurare il giardino del Polo Giovani Toti. RE-GARDEN ha avuto come obiettivo quello di re-immaginare e ri-progettare uno spazio verde urbano collettivo attraverso un processo partecipativo, basato su esplorazioni del quartiere, mappature collettive e laboratori di progettazione. I partecipanti hanno contribuito attivamente con idee, osservazioni e proposte per immaginare nuovi usi del giardino come luogo di socialità, benessere e incontro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Da area abbandonata a polmone verde: approvato il progetto del giardino terapeutico a San Filippo del Mela Leggi anche: Nella cura del verde un’opportunità di lavoro. Progetto d’inclusione per i giovani più fragili La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dal Comune 120mila euro per sostenere i migliori progetti sul protagonismo dei giovani dai 14 ai 30 anni; Nella cura del verde un’opportunità di lavoro. Progetto d’inclusione per i giovani più fragili; “Verde Inclusivo”, lavoro e ambiente per l’inclusione dei giovani fragili; Il Teatro Massimo a caccia di nuovi spazi: un bando per la ricerca di un immobile per prove e produzioni. "Una piazza verde per giovani", un progetto partecipativo re-immagina il giardino del Polo Toti (VIDEO) - GARDEN ha coinvolto in questi mesi giovani under 35 e associazioni del quartiere di San Giusto ... triesteprima.it

