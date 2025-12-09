Frosinone mostra Caratteri di Enrico Manera Germana Brizio e Cleonice Gioia
Dal 11 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026, la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostra
Dall'11 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostra Caratteri degli artisti Enrico Manera, Germana Brizio e Cleonice Gioia, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone attraverso l’Assessorato alla Cultura guidato da Simona Geralico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Mostra documentaria "Progettando la ricostruzione: lucidi e disegni del Genio Civile di Frosinone"
Frosinone, mostra “Donna Mito Natura” dell’artista Germana Brizio
Frosinone, mostra “Donna Mito Natura” dell’artista Germana Brizio
Su un campo , l’AMB Frosinone mostra tutto il suo e porta a casa tre punti di enorme valore. debutta e segna subito l’0-1, dando il via a una gara di e - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, da giovedì 11 dicembre la Villa comunale ospiterà la mostra d’arte “Caratteri” - L’assessore alla Cultura, Simona Geralico: «Questa esposizione rappresenta un incontro di visioni, sensibilità e percorsi creativi che indagano il tema dell’identità con grande profondità e raffinatez ... Riporta tunews24.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it