Frosinone mostra Caratteri di Enrico Manera Germana Brizio e Cleonice Gioia

Frosinonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'11 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 la Villa comunale di Frosinone ospiterà la mostra Caratteri degli artisti Enrico Manera, Germana Brizio e Cleonice Gioia, a cura di Martina Bocconi e patrocinata dal Comune di Frosinone attraverso l’Assessorato alla Cultura guidato da Simona Geralico. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'assessore alla Cultura, Simona Geralico: «Questa esposizione rappresenta un incontro di visioni, sensibilità e percorsi creativi che indagano il tema dell'identità con grande profondità e raffinatezza»