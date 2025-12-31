Milan su Kim Min-jae | contatti e ostacoli con il Bayern
Il Milan si sta interessando a Kim Min-jae, con contatti avviati per valutare un possibile trasferimento. Tuttavia, esistono alcune difficoltà legate alla concorrenza del Bayern Monaco, che potrebbe complicare la trattativa. La situazione rimane in evoluzione, mentre le due società continuano a discutere per trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.
Milan, rivoluzione in difesa: Kim Min-jae e le nuove strategie rossonere - Il Milan, dopo aver chiuso la stagione con il terzo miglior attacco della Serie A (61 gol) ma anche con la settima difesa (43 reti subite), è determinato a rafforzare il reparto arretrato. milanosportiva.com
