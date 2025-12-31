Il Milan si sta interessando a Kim Min-jae, con contatti avviati per valutare un possibile trasferimento. Tuttavia, esistono alcune difficoltà legate alla concorrenza del Bayern Monaco, che potrebbe complicare la trattativa. La situazione rimane in evoluzione, mentre le due società continuano a discutere per trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.

Un’idea prende forma e rimbalza tra Italia e Germania: Milan sta valutando la possibilità di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milan su Kim Min-jae: contatti e ostacoli con il Bayern

