Addio a Ubaldo Corsini | il re dei biscotti in Toscana ha deliziato le famiglie con le sue idee

Ubaldo Corsini, noto imprenditore toscano, è morto a causa di un infarto improvviso. La sua scomparsa lascia un vuoto nel settore dei prodotti da forno, dove aveva conquistato il pubblico con biscotti fatti a mano e ricette tradizionali. Corsini, 68 anni, gestiva con passione l’azienda di famiglia a Grosseto, che negli anni ha ampliato con nuove linee di dolci artigianali. La sua morte colpisce molti clienti e collaboratori, che ricordano il suo impegno e la capacità di innovare senza perdere le radici. La sua azienda continuerà a operare, ma senza di lui.

Grosseto, 20 febbraio 2026 – Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la morte di Ubaldo Corsini, dell'omonima e conosciuta azienda di prodotti da forno. Un marchio che è ogni giorno sulle tavole di molti toscani e non solo. Dolci, biscotti e non solo, per una storia imprenditoriale che dà lustro alla Toscana. E che inizia fuori dai circuiti industriali delle grandi città. La storia che nasce alle pendici dell'Amiata. Tutto parte da Castel del Piano, in provincia di Grosseto, alle pendici del monte Amiata. Sono gli anni Venti del Novecento e il padre di Ubaldo, Corrado, sforna prodotti nel panificio molto conosciuto nella zona.