Duna di Porto Corsini Lazzari Ev | Evitato passaggio della nuova passerella del Parco Marittimo
La duna di Porto Corsini resta ancora al suo posto. Ieri in giunta è stato approvato lo stralcio che evita di costruire la nuova passerella nel Parco Marittimo, una decisione che soddisfa il gruppo Europa Verde – Verdi Ravenna. La duna, considerata uno degli ultimi elementi naturali ancora presenti lungo quella parte di costa, rimane così al suo posto. La battaglia per proteggerla continua, ma questa volta sembra aver preso una strada diversa.
Il portavoce Europa Verde – Verdi Ravenna: "La duna di porto Corsini rappresenta uno degli ultimi areali dove la natura da sola riesce a combattere e limitare l’erosione costiera in un territorio già molto fragile" Un obiettivo frutto di "mesi in interlocuzione con gli uffici politici del comune di Ravenna perorando e portando avanti un obiettivo importante: salvaguardare al massimo la tutela di uno degli ultimi areali che conserva ancora una struttura naturale di grande pregio pur nella esiguità delle sue dimensioni spaziali", sottolinea Antonio Lazzari, co-portavoce di Europa Verde – Verdi Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Porto Corsini
Visita del Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica del porto di Taranto
Questa mattina il Contrammiraglio Donato De Carolis, Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Taranto.
Porto Corsini, La Pigna: “Ridotto il tempo del divieto di sosta nell'area del mercato. Vittoria per la comunità”
Ultime notizie su Porto Corsini
Duna di Porto Corsini, Lazzari (Ev): Evitato passaggio della nuova passerella del Parco MarittimoC'è soddisfazione da parte del gruppo Europa Verde – Verdi Ravenna nel vedere passato ieri in giunta lo stralcio relativo alla duna di Porto Corsini nell’ambito del più ampio progetto del parco ... ravennatoday.it
Traghetto Marina–Porto Corsini sospeso domani mattinaStart Romagna informa che, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di manutenzione e rifornimento del traghetto, nella giornata di mercoledì 11 febbraio il servizio di collegamento tra ... ravennawebtv.it
Adriatico Wind Club ASD Vela Windsurf Kitesurf | Porto Corsini - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.