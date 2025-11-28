Incidente sul lavoro | schiacciato da un macchinario morto operaio
Tragedia sul lavoro. Iurii Kulba, operaio ucraino di 35 anni, è rimasto schiacciato da un macchinario durante alcune operazioni di manutenzione ferroviaria sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia, nel territorio della città portuale. I fatti sono accaduti nella notte di giovedì 27 novembre. L'uomo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
