Lutto per Lino Guanciale è morto papà Clelio | aveva 78 anni

È deceduto a 78 anni Clelio, padre dell’attore Lino Guanciale. Medico stimato in Marsica, lascia un ricordo di dedizione e professionalità. I funerali si terranno domani a Collelongo. La notizia rappresenta un momento di tristezza per la famiglia e i suoi conoscenti.

