Lutto per Lino Guanciale è morto papà Clelio | aveva 78 anni

È deceduto a 78 anni Clelio, padre dell’attore Lino Guanciale. Medico stimato in Marsica, lascia un ricordo di dedizione e professionalità. I funerali si terranno domani a Collelongo. La notizia rappresenta un momento di tristezza per la famiglia e i suoi conoscenti.

Lutto per Lino Guanciale: è morto a 78 anni il padre Clelio, medico stimato in Marsica. I funerali domani a Collelongo. L'attore perde un punto di riferimento umano e professionale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

