Sergio Flamigni, partigiano, senatore e studioso del caso Moro, si è spento a 100 anni. Figura di rilievo nella storia politica e civile italiana, il suo contributo si è distinto per l’impegno nel ricostruire e approfondire momenti chiave del nostro passato. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall'Archivio a lui intitolato.

Forlì, 10 dicembre 2025 – È morto a 100 anni Sergio Flamigni. L'annuncio in una nota dell'Archivio che porta il suo nome. Flamigni, nato a Forlì, è stato partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2. Uno più attenti studiosi del caso Moro, con i libri ‘La tela del ragno’, ‘Trame atlantiche’, ‘Convergenze parallele’. Nel 2005 ha fondato l' Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro

