Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia | ci sono i primi indagati

Giovanni Marchionni è morto a causa di un incidente avvenuto a bordo di uno yacht ad Olbia. Le autorità hanno condotto nuovi accertamenti sulla barca, che si trovava nel porto durante il tragico evento di agosto. Tra le verifiche, sono stati individuati alcuni responsabili, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Tempio Pausania. Gli inquirenti stanno analizzando i dettagli tecnici dell’imbarcazione e le condizioni in cui si trovava al momento. La famiglia di Marchionni chiede risposte sulla dinamica dell’incidente.

Effettuati nuovi accertamenti sull'imbarcazione su cui è deceduto, ad agosto, il 21enne di Bacoli Giovanni Marchionni; iscritti degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Tempio Pausania. Giovanni Marchionni morto sullo yacht a Olbia, l'ipotesi: intossicato dall'acido solfidrico. In un'area privata di Olbia, si indaga sulla morte di Giovanni Marchionni, trovato senza vita su uno yacht. Giovanni Marchionni, morto sullo yacht in Sardegna, la perizia conferma: "Morto per ipossia da acido solfidrico". La perizia ufficiale conferma che Giovanni Marchionni, il giovane napoletano morto lo scorso agosto sullo yacht in Sardegna, è deceduto a causa di ipossia provocata dall'acido solfidrico. Skipper morto a Portisco, nuova ispezione sullo yacht: sotto la lente il vano batterie. Bacoli. Skipper morto in Sardegna, nuova perizia sullo yacht. In Costa Smeralda nuovo sopralluogo sullo yacht in cui, nella notte tra il 7 e l'8 agosto 2025, è stato trovato privo di vita lo skipper di Bacoli Giovanni Marchionni di 20 anni. Morte Giovanni Marchionni sullo yacht a Olbia: spuntano i primi indagati. Il ragazzo era stato rinvenuto senza vita l'8 agosto 2025 a bordo di un'imbarcazione di 17 metri presso la Marina di Portisco, a Olbia. Ci sono i primi indagati per la morte di Giovanni Marchionni, lo skipper 21enne di Bacoli trovato senza vita l'8 agosto 2025 a bordo di uno yacht di 17 metri ormeggiato nella banchina della Marina di Portisco, nel Comune di Olbia, alle porte della Costa Smeralda.