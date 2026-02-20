Morto Eric Dane il patrimonio dell’attore di Grey’s Anatomy | a chi spetta l’eredità

È morto Eric Dane, attore famoso principalmente per i suoi ruoli all’interno di alcune famose serie Tv, come Streghe e Grey’s Anatomy. Era malato da tempo di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, una patologia degenerativa e incurabile, che ne ha causato il decesso. Gli era stata diagnosticata all’inizio del 2024, ma la famiglia aveva annunciato la notizia meno di un anno fa. La malattia aveva fermato anche le pratiche del divorzio dalla moglie, Rebecca Gayheart, che ora secondo le leggi della California erediterà buona parte del patrimonio acquisito durante il matrimonio con Dane. Le altre eredi sono le due figlie della coppia, che però sono entrambe ancora minorenni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

