È morto Eric Dane, l'attore di 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria': aveva 53 anni

È morto all’età di 53 anni l’attore statunitense Eric Dane, noto per aver recitato nella serie televisiva “Grey’s Anatomy”. L’attore ha combattuto contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che aveva reso pubblica da circa un anno. «Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da amici intimi, dalla sua amata moglie e dalle sue due meravigliose figlie, Billie e Georgia, che erano tutto per lui», ha riferito il New York Times, citando un comunicato della portavoce di Dane, Melissa Bank. Solo nell’aprile 2025 l’attore aveva annunciato di essere affetto da SLA. Dane aveva conquistato un vasto pubblico a metà anni Duemila grazie al ruolo del dottor Mark Sloan, soprannominato “McSteamy”, in Grey’s Anatomy, interpretato dal 2006 al 2012 e ripreso brevemente nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leggi anche: Tv: è morto l'attore Eric Dane, il 'McSteamy' di Grey's Anatomy aveva 53 anni

Leggi anche: E’ morto Eric Dane, il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: E' morto Eric Dane, il 'dottor Sloan' di Grey's Anatomy aveva 53 anni; Morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria; È morto Eric Dane, l’attore di Grey's Anatomy e Euphoria. Era malato di Sla; Morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy aveva 53 anni. Nell'aprile 2025 l'annuncio: Sono malato di Sla.

È morto Eric Dane, l’attore e star di Grey’s Anatomy era malato di SlaÈ morto all'età di 53 anni, l'attore americano Eric Dane, star di Grey's Anatomy dove interpretava il ruolo di Mark Sloane ... fanpage.it

È morto l'attore Eric Dane: il dottor Sloane di Grey's Anatomy aveva 53 anniDane, nato a San Francisco nel 1972, era diventato celebre soprattutto per il ruolo in Grey's Anatomy. Dalla terza alla nona serie della fortunatissima serie ha interpretato il dottor Sloan, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Eric Dane si è spento a soli 53 anni. volto amatissimo di Grey’s Anatomy come il carismatico Mark Sloan e interprete del tormentato Cal Jacobs in Euphoria, è morto ieri notte. Diagnosticata nel 2025 la SLA, Dane ha affrontato la malattia con coraggio, trasform - facebook.com facebook

E' morto l'attore Eric Dane, era il "dottor bollore "di Grey's Anatomy x.com