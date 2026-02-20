È morto Eric Dane l’attore di Grey’s Anatomy e Euphoria aveva 53 anni

Eric Dane, noto per il suo ruolo in “Grey’s Anatomy” e “Euphoria”, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia. L’attore, che aveva 53 anni, si è spento ieri in ospedale, circondato dalla famiglia. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua carriera e le sue interpretazioni memorabili. Dane aveva conquistato il pubblico con la sua presenza sul set e il suo talento. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo.

È morto all’età di 53 anni l’attore statunitense  Eric Dane,  noto per aver recitato nella serie televisiva “Grey’s Anatomy”. L’attore ha combattuto contro la  sclerosi laterale amiotrofica  (Sla) che aveva reso pubblica da circa un anno. «Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da amici intimi, dalla sua amata moglie e dalle sue due meravigliose figlie, Billie e Georgia, che erano tutto per lui», ha riferito il New York Times, citando un comunicato della portavoce di Dane, Melissa Bank. Solo nell’aprile 2025 l’attore aveva annunciato di essere affetto da SLA. Dane aveva conquistato un vasto pubblico a metà anni Duemila grazie al ruolo del dottor Mark Sloan, soprannominato “McSteamy”, in  Grey’s Anatomy, interpretato dal 2006 al 2012 e ripreso brevemente nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

