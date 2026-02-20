È morto l' attore Eric Dane star di Grey' s Anatomy
L'attore statunitense aveva 53 anni e lottava da tempo contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Ha raggiunto la fama internazionale vestendo i panni del dottor Mark Sloan È morto all'età di 53 anni l'attore statunitense Eric Dane, noto per aver recitato a lungo nella serie televisiva "Grey's Anatomy". Aveva la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), notizia resa pubblica da circa un anno. La notizia del decesso dell'attore, avvenuta nel pomeriggio del 19 febbraio, è stata data dalla famiglia attraverso un comunicato.
