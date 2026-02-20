Eric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto a 53 anni a causa della SLA, una malattia neurodegenerativa. La sua famiglia ha annunciato che l’attore si è spento dopo una battaglia durata quasi un anno, durante la quale ha affrontato con coraggio la malattia. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto il suo talento e la sua presenza sul set. La sua scomparsa segna la fine di una carriera ricca di ruoli memorabili.

Eric Dane, attore americano noto per i ruoli di Mark Sloan in Grey’s Anatomy e Cal Jacobs in Euphoria, è morto a 53 anni per complicanze della SLA, a dieci mesi dalla diagnosi resa pubblica dalla famiglia. L’attore Eric Dane, noto per il ruolo del dottor Mark Sloan nella serie Grey’s Anatomy è morto ieri all’età di 53 anni a causa delle complicanze della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa che aveva reso pubblica nell’aprile del 2025, circa dieci mesi prima del decesso. Durante questo periodo era diventato un sostenitore dell’informazione e della ricerca sulla patologia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Addio a Eric Dane, morto a 53 anni per SLA il celebre dottor Sloan di Grey’s Anatomy, poi Euphoria e Streghe

