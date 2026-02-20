E’ morto Eric Dane il ‘dottor Sloan’ di Grey’s Anatomy aveva 53 anni

Eric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey’s Anatomy, è morto all’età di 53 anni a causa di una malattia. L’attore aveva annunciato pubblicamente di soffrire di Sla, una diagnosi che ha segnato gli ultimi anni della sua vita. La sua scomparsa ha suscitato tristezza tra colleghi e fan, che ricordano il suo talento e il modo in cui ha dato volto a un personaggio amato. La sua famiglia ha comunicato che si terrà una cerimonia in sua memoria.

(Adnkronos) – E' morto Eric Dane, l'attore aveva 53 anni. Dane, che ha interpretato il ruolo di Mark Sloan nella serie Grey's Anatomy, era malato di Sla. Il decesso è stato confermato dalla portavoce Melissa Bank: "Ha trascorso gli ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla sua amorevole moglie e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che sono state il centro del suo mondo". Dane si è spento 10 mesi dopo aver rivelato la diagnosi. L'attore aveva rivelato ad aprile 2025 di essere stato colpito dalla malattia neurodegenerativa progressiva che causa la morte dei motoneuroni e provoca la paralisi dei muscoli volontari.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Eric Dane, addio al dottor Grey’s: l’attore si è spento a 53 anni.Eric Dane, famoso per aver interpretato il dottor Mark Sloan in “Grey’s Anatomy” e Cal Jacobs in “Euphoria”, è morto all’età di 53 anni.

