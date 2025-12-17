La procura generale della Cassazione ha richiesto di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini nel procedimento Open Arms. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Corte suprema, sostenendo la validità della decisione di assoluzione del ministro.

© Agi.it - Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini"

AGI - Confermare l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nell'ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte. Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione di Salvini in primo grado. La quinta sezione penale della Suprema Corte era chiamata a vagliare il ricorso "per saltum" presentato dai pm palermitani direttamente in Cassazione contro la sentenza con cui il tribunale di Palermo, nel dicembre 2024, ha assolto Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. 🔗 Leggi su Agi.it

