Morte Andrea Purgatori policlinico Umberto I e tre assicurazioni citati come responsabili civili

Il gup di Roma ha citato il Policlinico Umberto I e tre compagnie assicurative come responsabili civili nel procedimento sulla morte di Andrea Purgatori, avvenuta a luglio 2023. Oltre a due cliniche, l’ospedale è stato chiamato in causa perché aveva in cura uno degli indagati. La decisione si basa su elementi che collegano le strutture e le assicurazioni alla vicenda. La prossima udienza è fissata per il mese prossimo.

"Siamo soddisfatti della decisione e seguiamo gli sviluppi del processo", dice l'avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale di parte civile per la famiglia Purgatori. La prossima udienza è fissata per il prossimo 8 maggio.