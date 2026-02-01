Buon Compleanno Andrea | Bologna ricorda Purgatori tra Ustica e inchieste

Bologna ricorda Andrea Purgatori con una cerimonia semplice e senza fronzoli. La città si stringe attorno alla memoria del giornalista scomparso, ricordandolo come un uomo che ha sempre lottato per la verità sulla strage di Ustica. Tra interventi e testimonianze, si ribadisce quanto il suo lavoro sia stato un esempio di impegno civile e di passione per il giornalismo.

L'assessore Daniele Ara: "Ha dimostrato che l'impegno civile è fondamentale". Una giornata di eventi, premi e dibattiti per celebrare il giornalista "Andrea Purgatori ha rappresentato per Bologna la dimostrazione che l'impegno civile è fondamentale e che la ricerca della verità sulla strage di Ustica deve restare un dibattito culturale aperto, capace di coinvolgere tutta la comunità". È con queste parole che Daniele Ara ha ricordato il giornalista e scrittore Andrea Purgatori, nell'anniversario della sua nascita. Nel corso della sua carriera, Purgatori ha acceso i riflettori su alcune delle pagine più oscure del Paese, contribuendo a costruire un dibattito pubblico fondato sulla necessità di verità e giustizia.

