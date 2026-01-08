Premio nazionale Andrea Purgatori | i vincitori della prima edizione

Il Premio Nazionale Andrea Purgatori, alla sua prima edizione, si è concluso con la proclamazione dei vincitori. L’evento, svoltosi a Firenze il 8 gennaio 2026, ha riconosciuto il merito di professionisti e realtà che si sono distinti nel campo del giornalismo e della comunicazione. Questa premiazione rappresenta un momento importante per valorizzare l’impegno e la qualità del lavoro giornalistico in Italia.

Firenze, 8 gennaio 2026 - Sono stati annunciati ufficialmente i vincitori della prima edizione del premio nazionale Andrea Purgatori. Istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale, il premio nasce sotto lo slogan “Un Professionista Onesto”, omaggio allo spirito, al metodo e all’eredità morale di Andrea Purgatori. Uno slogan che cambierà ogni anno, seguendo il filo del suo insegnamento. La cerimonia di premiazione si terrà il 1° febbraio a Bologna. Il premio, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e dell'Ordine dei Giornalisti, si articola in cinque sezioni: miglior giornalista carta stampata, televisione e documentario, miglior sceneggiatore d'inchiesta e miglior giornalista d'inchiesta under 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio nazionale Andrea Purgatori: i vincitori della prima edizione Leggi anche: Nello Scavo, Sigfrido Ranucci, Francesca Mannocchi: ecco i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori Leggi anche: Premio Anassilaos giovani, ecco i vincitori della 37 esima edizione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Premio Andrea Purgatori, i vincitori: la cerimonia si terrà il primo febbraio a Bologna - Svelati i vincitori della prima edizione del premio nazionale Andrea Purgatori, il giornalista scomparso il 19 luglio del 2023. msn.com

Nello Scavo, Sigfrido Ranucci, Francesca Mannocchi: ecco i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori - Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori migliori sceneggiatori d’inchie ... msn.com

Premio Andrea Purgatori, il primo febbraio a Bologna la consegna. Riconoscimenti a Sigfrido Ranucci, Nello Scavo, Gabriele Cruciata - Alla sua prima edizione, nasce sotto lo slogan «Un Professionista onesto», chiaro omaggio allo spirito, al metodo e all'eredità morale di Andrea morto a Roma nel 2023 ... msn.com

