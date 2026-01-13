Morte accidentale di un anarchico Guenzi nella farsa di Fo e Rame

Giorgio Gallione dirige per la prima volta Dario Fo, portando in scena ‘Morte accidentale di un anarchico’. Questa farsa, scritta da Fo e Franca Rame, unisce elementi di tragicità e grottesco, creando un’opera che invita alla riflessione sulle tematiche sociali e politica attraverso un tono teatrale incisivo e sobrio.

Il regista Giorgio Gallione si confronta per la prima volta con Dario Fo, portando in scena ' Morte accidentale di un anarchico ', tragica, grottesca e inquietante farsa scritta da Fo con Franca Rame. Stasera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi Lodo Guenzi sarà il protagonista principale dello spettacolo, proposto nella stagione realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Comune e l'Amat. Nel 1921 un emigrante italiano volò fuori dalla finestra del palazzo della polizia di New York: è l'episodio che Fo prende a pretesto per il suo testo, che dopo più di cinquant'anni è ancora oggi rappresentato con successo in tutto il mondo.

